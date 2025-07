Juventus Tudor saluta un altro big | su di lui piombano tre squadre italiane

A dieci giorni dall’inizio del raduno, Tudor saluta un altro giocatore della Juventus: tre italiane sulle sue tracce. Manca sempre meno all’avvio della nuova stagione della Juventus per la quale, sebbene restino ancora dei nodi da sciogliere, si respira voglia di positività . L’organico dirigenziale non è ancora al completo, così come la squadra alle dipende di Igor Tudor, che è pronto ad alcuni cambiamenti rispetto a quanto visto negli Stati Uniti. La priorità , certamente, resta il mercato in entrata. Ma anche in uscita si registrano movimenti interessanti, uno dei quali è ormai giunto a un trivio decisivo: ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: juventus - tudor - saluta - altro

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - A Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto sulle strategia di mercato e societarie della Juventus. Per Di Marzio Giuntoli rimarrà nel club, mentre la Juventus farà comunque un tentativo per Conte.

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L`amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino ha rilasciato un`intervista ai microfoni di Sportmediaset e ha fatto il punto sul.

Tudor è soddisfatto della Juventus allenata fino ad ora? «Non sono mai contento, un allenatore deve essere così. Ma…» - di Redazione JuventusNews24 Tudor ha parlato così di quanto sia soddisfatto o meno della sua Juventus nella conferenza stampa pre Lazio.

Tudor lo saluta immediatamente: lascia la Juventus ma rimane in Serie A https://blstg.news/eRrz/ Vai su Facebook

#Tudor lo saluta immediatamente: lascia la #Juventus ma rimane in Serie A Cosa sta succedendo https://blstg.news/eRqt/ Vai su X

Juventus, Tudor saluta un altro big: su di lui piombano tre squadre italiane; Juve alla pari per 45', poi non basta Di Gregorio: vince il Real e Tudor saluta il Mondiale; Juventus, cori per Tudor al J Hotel: lui si affaccia e saluta i tifosi. VIDEO.

Juventus, Douglas Luiz e Alberto Costa ai saluti: si chiude per Conceicao, Padoin all'U20 - La Juventus saluta Douglas Luiz e Alberto Costa: il primo all'Everton, il secondo allo Sporting. sport.virgilio.it scrive

TUDOR PENSA AVANTI - Igor Tudor pensa avanti la sconfitta con il Real estromette la Juventus dalla competizione ma la sua squadra non ha sfigurato e dovrà essere rinforzata se si vorrà lottare per ... Come scrive tuttojuve.com