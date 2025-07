Superman | il cameo dell’attore di Smallville

Milly Alcock nei panni di Supergirl non è l’unico membro della “famiglia Superman” a fare un’apparizione inaspettata. Il film, che si apre con un messaggio olografico dei genitori kryptoniani di Kal-El (interpretati da Bradley Cooper e Angela Sarafyan ) e si chiude con l’arrivo della sua cugina punk-rock Kara Zor-El ( Alcock ), nasconde anche un omaggio nostalgico per i fan della serie Smallville. Michael Rosenbaum, celebre per il suo ruolo di Lex Luthor nella serie cult andata in onda dal 2001 al 2011, compare brevemente nel film Superman con un cameo nei panni di una delle guardie Raptor al servizio del Lex Luthor di Nicholas Hoult, ora CEO della LuthorCorp. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Superman: il cameo dell’attore di Smallville

In questa notizia si parla di: superman - smallville - cameo - attore

