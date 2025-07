Peacemaker | Il nuovo trailer spiega i problemi del canone DCU confermando un’importante teoria

I D C Studios hanno pubblicato un nuovo trailer della seconda stagione di Peacemaker che i fan potranno vedere prima di Superman di James Gunn i n alcuni mercati. PiĂą che un mero strumento promozionale, la nuova anteprima di Peacemaker Stagione 2 contiene una grande (e necessaria) rivelazione per i fan dell’ Universo DC: come il Peacemaker di John Cena e la sua squadra esistano ancora all’interno del nuovo DCU. I primi trailer della seconda stagione lo avevano accennato, ma questo ultimo ne fa il fulcro della storia: Peacemaker è saltato di dimensione e non si guarderĂ mai indietro! Spiegazione del trailer di Peacemaker 2. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

