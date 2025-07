Viola Carpet che festa Pioli protagonista e Kean promette | Motivato per dare il meglio

Firenze, 14 luglio 2025 - Gli occhi lucidi di Stefano Pioli ben testimoniano l'emozione di una serata nella quale la Fiorentina ha presentato le sue squadre ai tifosi viola. E cos√¨ nel 'Curva Fiesole' del Viola Park sono sfilati dapprima i giovani della Primavera, poi la prima squadra femminile del nuovo tecnico Pinones Arce e infine la prima squadra maschile. Un evento durato meno di un'ora ma condensato di momenti significativi. Decibel dei migliaia presenti che si sono alzati quando sul terreno di gioco √® entrata la Fiorentina guidata da Luca Ranieri e Rolando Mandragora, i leader del gruppo per anzianit√†, anche se di profili esperti e carismatici ne sono sfilati via via diversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Viola Carpet, che festa. Pioli protagonista e Kean promette: "Motivato per dare il meglio"

