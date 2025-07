Ranieri rompe il silenzio dopo il no al ruolo di CT dell'Italia | Ci sarebbero stati troppi problemi

Claudio Ranieri ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta della Federazione di diventare nuovo CT dell'Italia. L'attuale dirigente della Roma: "Ci sarebbero stati troppi problemi ad ogni convocazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ranieri durissimo sugli stadi in Italia: “E’ una vergogna” | VIDEO - Claudio Ranieri ha parlato anche della situazione degli stadi in Italia, un tema sempre caldo e discusso.

Quanto Ranieri sprecato, il fuoriclasse che l’Italia ha trattato da provinciale e da bollito - Quanto Ranieri sprecato, il fuoriclasse che l’Italia ha trattato da provinciale Non arrivandoci in proprio – il limite è quando il cervello prende a sanguinare, lì ci fermiamo – abbiamo chiesto a ChatGpt perché Claudio Ranieri non è mai stato scelto come commissario tecnico della Nazionale.

Ranieri e la burocrazia sugli stadi in Italia: “Una vergogna. C’è chi sbaglia? Che vada in galera” - Ranieri durissimo contro la burocrazia sugli stadi in Italia: “Solo qui, è una vergogna. Ci devono essere dei controlli, se c'è qualcuno che sbaglia che vada in galera, si butti la chiave!".

Claudio Ranieri, in vacanza a Riace, ha ricordato la scorsa stagione e non solo. Uno stralcio delle sue parole: "Non mi aspettavo un anno del genere. Sono arrivato in un momento particolare, ma grazie all'aiuto e all'apporto di tutti siamo riusciti a rimettere le c

