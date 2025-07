Luis Enrique e ora? Il tecnico del Psg dopo la rissa rischia multa e 3 giornate di squalifica

Da regolamento, il caos nel finale di Psg-Chelsea che ha coinvolto l'allenatore costerebbe 3 giornate al prossimo Mondiale per Club. nel 2029. A meno che la Fifa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luis Enrique, e ora? Il tecnico del Psg dopo la rissa rischia multa e 3 giornate di squalifica

Luis Enrique è sempre stato uno di quelli diversi. Un tecnico che ha fatto della disciplina, dell’etica del collettivo e del coraggio il suo manifesto. Un uomo che, anche quando sembrava fuori posto, ha portato avanti le sue idee con ostinata coerenza. Per questo Vai su Facebook

