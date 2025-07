Marche nasce la Rete delle malattie infettive

La Regione Marche ha riorganizzato la Rete delle malattie infettive con l’obiettivo di garantire una presa in carico globale, efficace e personalizzata del paziente, integrando professionalitĂ e strutture in tutto il territorio regionale. Questa nuova rete rappresenta un modello organizzativo innovativo, basato su una collaborazione coordinata e tempestiva tra operatori sanitari, fondamentale per rispondere alle sfide poste dalle malattie infettive, che possono diffondersi rapidamente nella popolazione. L’assessore Saltamartini. “Con la nuova rete delle malattie infettive garantiamo prevenzione, diagnosi, cura ed un’ assistenza sanitaria di alto livello per queste patologie in tutto il territorio regionale – dichiara il vicepresidente e assessore alla SanitĂ della Regione Marche, Filippo Saltamartini -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, nasce la Rete delle malattie infettive

