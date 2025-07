Calciomercato Udinese tifosi preoccupati per un possibile addio di Thauvin! Occhio all’interesse di quella rivale

Calciomercato Udinese: la Fiorentina pensa a Thauvin, ma i friulani blindano il francese. La situazione attuale Il calciomercato Udinese si anima attorno al nome di Florian Thauvin, uno dei giocatori chiave della rosa bianconera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe avviato i primi contatti con il club friulano per sondare la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Udinese, tifosi preoccupati per un possibile addio di Thauvin! Occhio all’interesse di quella rivale

Calciomercato Udinese, una big europea pronta a beffare completamente la concorrenza per Solet. Le ultime - Calciomercato Udinese, le italiane potrebbero essere nuovamente beffate per quanto concerne Solet. Una big inglese su di lui Uno dei gioielli del calciomercato Udinese è sicuramente il difensore Solet: autore di una stagione positiva e ovviamente ricercato da tutte le big italiane, ma anche quelle di caratura europea.

Calciomercato Udinese, chi sarà il degno erede di Lucca? Spunta fuori l’ipotesi Simeone per l’attacco - Calciomercato Udinese, chi sarà il degno erede di Lucca? Oltre a Jovic spunta fuori anche l’ipotesi Simeone per portare goal ed esperienza Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, ci sono delle novità molto importanti per quanto concerne il calciomercato Udinese: su tutti il possibile erede di Lorenzo Lucca, centravanti bianconero e autore di una buona stagione.

Calciomercato Udinese, quale sarà il futuro di Perez dopo l’annata al Porto? Arriva la decisione definitiva - Calciomercato Udinese, quale sarà il futuro Nehuen Perez dopo la stagione al Porto? Ecco la situazione attuale tra possibile riscatto e futuro Nehuen Perez sta facendo una grande stagione al Porto, e dall’altra parte ci sarà da capire quale sarà il suo futuro in ottica calciomercato Udinese: squadra che ha bisogno ovviamente di incassare ed […]

Udinese, ufficiale: capitan Thauvin resta e rinnova fino al 2026; Thauvin, il rinnovo non ferma la Fiorentina: viola ancora sulle tracce del francese; Udinese-Verona, perché Thauvin non è neanche in panchina.

