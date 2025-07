Pippo sta meglio dopo l’investimento | ora è al sicuro e sotto cure veterinarie

Avellino – È stato investito oggi pomeriggio in via Campane, ma per fortuna le sue condizioni stanno migliorando. Pippo, il cane di quartiere, ora è al sicuro. Ha le due zampette sinistre fasciate e qualche ferita alla bocca, ma i veterinari dell’Asl di Avellino lo stanno curando con attenzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it