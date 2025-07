Da Spalletti a Thiago Motta | 5 allenatori italiani svincolati in attesa di panchina

Sono numerosi gli allenatori italiani che si ritrovano senza squadra prima dell’inizio della prossima stagione, noi abbiamo scelto 5 dei migliori tecnici liberi Da Spalletti a Thiago Motta: 5 allenatori italiani svincolati per la prossima stagione (Ansa) – Calciomercato.it Tra poco piĂą di un mese avrĂ inizio la stagione 202526, che ci auguriamo possa regalarci splendide emozioni in campo nazionale e internazionale. A livello di club, ma anche con l’Italia, che proverĂ a qualificarsi per il Mondiale che si disputerĂ la prossima estate. A metĂ stagione spazio anche alla Coppa d’Africa, oltre che alle consuete coppe nazionali in giro per l’Europa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Da Spalletti a Thiago Motta: 5 allenatori italiani svincolati in attesa di panchina

In questa notizia si parla di: allenatori - italiani - spalletti - thiago

Marco Silva Juve, Pedullà scettico: «La Juve non ha bisogno di scommesse o algoritmi. Se ci sono allenatori italiani disponibili perché…» - di Redazione JuventusNews24 Marco Silva Juve, Pedullà scettico sul nuovo nome per la panchina bianconera: tutte le dichiarazioni.

Ormai gli italiani sono gli allenatori migliori del mondo, parliamo di Pokémon - Federico Camporesi ha battuto Marco Hemantha Kaludura Silva nella finale dei Campionati Internazionali Nordamericani di Pokémon appena conclusi a New Orleans.

Da Marsiglia alle Comore, da Ancelotti a Inzaghi: gli allenatori italiani all'estero - Squadre straniere, panchine... azzurre. Il commissario tecnico del Brasile e la nuova guida dell'Al-Hilal sono solo gli ultimi (di una lunga serie) ad aver colto un'occasione lontano dall'Italia

Chi dopo Spalletti?; Fiorentina, Pioli rischia di sfumare: risale Thiago Motta, tutte le alternative; Gli esoneri di Spalletti e Motta.

Juventus, Giuntoli chiama Spalletti? C’è già l’annuncio - E di certo, un allenatore importante come Luciano Spalletti, stuzzica le idee di Giuntoli per “risorgere” in questo periodo buio della Juve. Lo riporta spazioj.it

Caccia al mister, ribaltone in Serie A: Thiago alla Juve, Italiano a ... - La filosofia di Spalletti, se vinci scappa che non puoi fare di meglio, deve aver convinto molti allenatori che è la migliore in assoluto. Da ilmessaggero.it