Il Settebello doma la Serbia ai rigori e vola ai quarti di finale

Nell’incontro di cartello della seconda giornata del girone A dei campionati del mondo di Singapore l’Italia vince 17-16 la battaglia contro la Serbia, sfata la maledizione dei rigori e prenota quel primo posto del girone che garantisce il primo posto e l’accesso diretto ai quarti di finale. Luca Provenziani, attaccante della Fordham University, commenta la prova di spessore di una squadra che ha provato a giocare alla pari con i quotati avversari e nel momento della verità ha trovato le gigantesche mani di un monumentale Nicosia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Settebello doma la Serbia ai rigori e vola ai quarti di finale

