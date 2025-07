Sancho Juventus nuovi contatti tra gli agenti e i bianconeri! Dalla richiesta del Manchester United a quel dettaglio che permetterebbe di chiudere l’affare | le ultimissime

Sancho Juventus, nuovi contatti tra gli agenti e i bianconeri: le ultime novitĂ sul futuro dell’inglese. Il calciomercato Juventus continua a lavorare con determinazione per portare Jadon Sancho a Torino, ma la trattativa rimane aperta e complessa, con i contatti che diventano sempre piĂą frequenti. Come riportato da Alfredo PedullĂ , la Juventus continua a essere la prioritĂ per l’esterno inglese, che ha dichiarato di essere disposto ad aspettare ancora qualche giorno, nonostante la concorrenza di altre squadre. Nonostante la disponibilitĂ di Sancho a dare la precedenza alla Juventus, la situazione rimane fluida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, nuovi contatti tra gli agenti e i bianconeri! Dalla richiesta del Manchester United a quel dettaglio che permetterebbe di chiudere l’affare: le ultimissime

Adeyemi Juventus, un profilo che piace ma non è la priorità dei bianconeri! Contatti con il padre, il piano del club è chiaro: la rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Adeyemi Juventus, un profilo che piace ma non è la priorità dei bianconeri: la rivelazione di Alfredo Pedullà .

Renato Veiga Juventus, club al lavoro: ci saranno contatti con il Chelsea. La situazione - Renato Veiga Juventus, club al lavoro per la conferma: ci saranno contatti con il Chelsea. La situazione e le ultime Renato Veiga potrebbe continuare a vestire bianconero anche nelle stagioni a venire, un’ipotesi che dalla Continassa sperano di trasformare in realtà .

Calciomercato Juventus, quel difensore non interessa solo ai bianconeri! Piace anche a un club di Premier League: primi contatti avviati! - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus, un difensore che piace ai bianconeri è finito nel mirino della Premier League: primi contatti avviati!.

