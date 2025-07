Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati | celebrate le nozze civili a settembre il rito in chiesa

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno detto “sì”. La coppia, conosciuta dal grande pubblico grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, si è unita in matrimonio con una cerimonia civile, condividendo sui social le emozioni e i momenti piĂą belli della giornata. Le nozze in chiesa sono previste per il 29 settembre, ma i due hanno voluto anticipare l’unione legale, celebrandola alla presenza delle loro due gemelline, Penelope e Ginevra. Un amore nato dietro le quinte di Amici. Veronica e Andreas si sono conosciuti ad Amici, quando lei era docente di danza e lui allievo. Solo dopo la fine del programma, però, è sbocciato l’amore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati: celebrate le nozze civili, a settembre il rito in chiesa

