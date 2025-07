Maurizio De Giovanni maestro di letteratura e ironia tra le meraviglie di Tivoli

Lo scrittore protagonista al festival “VillaEstate” organizzato nella cittĂ tiburtina dalle sezioni culturali dell’Asia  (Associazioni Sportive e Sociali italiane). Lo scrittore Maurizio De Giovanni grande protagonista nel festival “VillaEstate 2025” di Tivoli in una serata estiva che ha regalato al pubblico tiburtino un mix meraviglioso di bellezza, infusa attraverso la profonditĂ delle parole, diffusa tra le meraviglie dell’arte in una cornice magica come quella del Santuario di Ercole Vincitore, sito idealmente abbracciato da Villa d’Este e Villa Adriana, i due gioielli del Lazio riconosciuti tra i patrimoni dell’Unesco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Maurizio De Giovanni, maestro di letteratura e ironia tra le meraviglie di Tivoli

