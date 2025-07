Buon compleanno al professor Massimiliano Marianelli neo eletto Rettore dell’Università degli Studi di Perugia

Giornata speciale per il professor Massimiliano Marianelli, neo eletto Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, che oggi, 15 luglio 2025, compie 51 anni. Un doppio motivo di celebrazione per il filosofo e Professore Ordinario di Storia della Filosofia presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – di cui è attualmente Direttore – che tra poche settimane si insedierà ufficialmente alla guida dell’Ateneo, il prossimo 3 novembre, per i prossimi sei anni. Il mondo accademico umbro si stringe attorno a lui con messaggi di auguri e stima, riconoscendo non solo le sue qualità intellettuali e scientifiche, ma anche il profondo impegno per una università inclusiva, europea e aperta al dialogo tra saperi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

