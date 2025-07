Dzeko | Felice di tornare in Italia! Fiorentina vista solo da avversari

Dzeko è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, nel presentarsi ai suoi nuovi tifosi si è detto estremamente felice di essere tornato in Italia dopo l’ultima esperienza all’Inter. RITORNO – Edin Dzeko dopo l’esperienza all’ Inter e in Turchia, si presenta come nuovo giocatore della Fiorentina: «Sono molto felice di tornare in Italia e in un club come la Fiorentina. Vedendo anche questo bellissimo centro sportivo sono ancora felice per la scelta, non vedo l’ora di iniziare. Le prime sensazioni sono bellissime, non vedo l’ora di iniziare perchĂ© ancora sono tanto carico per questa nuova stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dzeko: «Felice di tornare in Italia! Fiorentina vista solo da avversari»

Fiorentina, Kean spegne il mercato: "Società mi ha aiutato, darò il massimo" - L'entusiasmo per la nuova stagione della Fiorentina traspare attraverso le parole dei suoi protagonisti più attesi. Si legge su sport.sky.it

Fiorentina, Gosens accoglie Dzeko: "All'Inter faceva la differenza, ho ritrovato un grande amico" - 2026 al Viola Park, Robin Gosens saluta il nuovo acquisto della formazione viola Edin Dzeko, che ritrova come compagno di squadra dopo l'esper ... Lo riporta msn.com