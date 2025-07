Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 14 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 11 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 luglio 2025. Kolo Muani Juventus, Tudor spinge per avere il francese prima del raduno! Si tratta col PSG: novità sulla possibile formula per vederlo ancora in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Conceicao resterà in bianconero, novità per Sancho e Kolo Muani, tutto pronto per il rinnovo di Yildiz,