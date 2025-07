Tariffe industria Israele e approccio cauto con gli Usa | la strana coppia Meloni-Merz

La «strana coppia» formata dalla premier italiana e il cancelliere tedesco. Friedrich Merz e Giorgia Meloni hanno convinto Ursula von der Leyen a buttare a mare la global minimum tax del 15% sulle multinazionali del web. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tariffe, industria, Israele (e approccio cauto con gli Usa): la strana coppia Meloni-Merz

Tariffe, industria, Israele (e approccio cauto con gli Usa): la strana coppia Meloni-Merz Vai su X

L'approccio cauto con gli Stati Uniti (e non solo): nasce l'asse Meloni-Merz; ORCEL FA BANCAROTTA… di nervi? Il ceo di UniCredit sul risiko sfida Meloni sul Golden Power per Banco Bpm e Merz sulla scalata a Commerbank, ma....