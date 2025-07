Scarlattiana 2025 | nuove armonie nel cuore di Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Un omaggio musicale che intreccia passato e presente animerĂ venerdì 18 luglio, alle 19.30, la suggestiva Basilica di Santa Restituta all’interno del Duomo di Napoli (Via Duomo 147), con ingresso gratuito. L’occasione è “Scarlattiana 2025”, il terzo concerto della rassegna “Alessandro Scarlatti, il primo dei moderni”, organizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti con il sostegno del MIC, per celebrare i 300 anni dalla morte del grande compositore barocco. Tre sinfonie di Scarlatti e tre prime assolute contemporanee. L’evento propone un affascinante dialogo tra epoche, mettendo in relazione tre Sinfonie di Concerto Grosso composte da Alessandro Scarlatti nel luglio del 1715 a Napoli – la n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scarlattiana 2025: nuove armonie nel cuore di Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - scarlattiana - armonie - cuore

«Napoli nel cuore», torna la rassegna teatrale con tanti ospiti - Torna in teatro «Napoli nel cuore» la rassegna benefica dedicata alla cultura napoletana che festeggia un importante anniversario, la sua decima edizione, per continuare a proporre ... ilmattino.it scrive

Teatro Arcobaleno: torna «Napoli nel cuore», ricordando Mario ... - Torna in teatro «Napoli nel cuore», la rassegna benefica dedicata alla cultura napoletana che festeggia un importante anniversario, la sua decima edizione, per continuare a proporre al pubblico ... Come scrive roma.corriere.it