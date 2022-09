Viaggi della royal family, spuntano i prezzi: cifre da capogiro, è assurdo (Di martedì 13 settembre 2022) I Viaggi della royal family non badano mai a spese e finalmente abbiamo i conti alla mano: spuntano prezzi da capogiro, è un’esagerazione pura! Ci avviciniamo ogni giorno di più alla fine dell’anno, mesi di bilancio, di buoni propositi per il nuovo che verrà e che sicuramente ci riserverà parecchie sorprese, sia positive che negative. Solitamente settembre è il mese in cui le famiglie provano a capire quanto abbiano speso durante l’estate, soprattutto per le vacanze. Qualcuno si riterrà soddisfatto per non aver superato il limite imposto, qualcun altro purtroppo dovrà fare i conti con soldi spesi inutilmente, dovendo tirare la cinghia nei mesi successivi. Fonte PinterestCosì come noi comuni mortali, anche i membri della famiglia reale fanno i loro ... Leggi su curiosauro (Di martedì 13 settembre 2022) Inon badano mai a spese e finalmente abbiamo i conti alla mano:da, è un’esagerazione pura! Ci avviciniamo ogni giorno di più alla fine dell’anno, mesi di bilancio, di buoni propositi per il nuovo che verrà e che sicuramente ci riserverà parecchie sorprese, sia positive che negative. Solitamente settembre è il mese in cui le famiglie provano a capire quanto abbiano speso durante l’estate, soprattutto per le vacanze. Qualcuno si riterrà soddisfatto per non aver superato il limite imposto, qualcun altro purtroppo dovrà fare i conti con soldi spesi inutilmente, dovendo tirare la cinghia nei mesi successivi. Fonte PinterestCosì come noi comuni mortali, anche i membrifamiglia reale fanno i loro ...

ywankos : IL SOGNO DELLA MIA VITA: GIRARE SU UN'AUTO TRASPORTATA SUL CARRO ATTREZZI (nei lunghi viaggi dalla Puglia ne vedevo… - MariaTTommasoni : RT @Claudia_Cabrini: Dopo una breve pausa estiva, torna in edicola la mia rubrica di viaggi #IlGiroDelMondo per il settimanale Mondo Padano… - atmilan99 : RT @NonEvoluto: ??Questione Cambio Nominativo?? Sospeso momentaneamente per agevolare la ricollocazione dei tifosi solitamente posti al 1° e… - robertozoppi68 : RT @PuntoGrecia: #viaggi #itinerari #scoprendolagrecia #peloponneso #arcadia ??In #Grecia tra spiagge nascoste e borghi silenziosi: alla s… - EasyRossonero : RT @NonEvoluto: ??Questione Cambio Nominativo?? Sospeso momentaneamente per agevolare la ricollocazione dei tifosi solitamente posti al 1° e… -