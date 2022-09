Ultime Notizie – Champions, Bayern-Monaco-Barcellona 2-0 (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Bayern Monaco si impone 2-0 sul Barcellona nella seconda gara del gruppo C di Champions League. I tedeschi si portano così a 6 punti davanti a Barca e Inter con 3 e il Viktoria Plzen a 0. La squadra di Julian Nagelsmann ha dimostrato la sua forza chiudendo la gara nel giro di cinque minuti con le reti al 50? di Hernández e al 54? di Sané. Lewandowski, il grande ex della gara, ha provato in tutti i modi a segnare ma senza successo ed ha anche servito un bel pallone filtrante per Pedri che ha colpito il palo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilsi impone 2-0 sulnella seconda gara del gruppo C diLeague. I tedeschi si portano così a 6 punti davanti a Barca e Inter con 3 e il Viktoria Plzen a 0. La squadra di Julian Nagelsmann ha dimostrato la sua forza chiudendo la gara nel giro di cinque minuti con le reti al 50? di Hernández e al 54? di Sané. Lewandowski, il grande ex della gara, ha provato in tutti i modi a segnare ma senza successo ed ha anche servito un bel pallone filtrante per Pedri che ha colpito il palo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

