Riapre (ma non tutto) il cimitero di Poggioreale. Ritardi sul recupero delle salme (Di martedì 13 settembre 2022) Restano inaccessibili le aree del cimitero dove lo scorso 5 gennaio si sono verificati i crolli delle congreghe di San Gioacchino e dei Dottori Bianchi. Per problemi tecnici rinviato il lavoro di recupero dei resti umani finiti tra le macerie Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 settembre 2022) Restano inaccessibili le aree deldove lo scorso 5 gennaio si sono verificati i crollicongreghe di San Gioacchino e dei Dottori Bianchi. Per problemi tecnici rinviato il lavoro didei resti umani finiti tra le macerie

paolodune : Il generale Bertolini analizza lo scenario bellico in Ucraina. 'La controffensiva ucraina a Kharkiv non potrà esser… - Steve140971 : RT @riccardotani4: @StefanoPutinati Chiude uno, riapre un altro. In 27 puntate ci spiega perché l'Ucraina non sta vincendo. Con gli stessi… - fashionart19 : RT @AleksL74: La controffensiva ucraina nella regione di #Kharkiv, probabile frutto di un errore dell'intelligence russa, non cambia in mod… - princess211110 : RT @AleksL74: La controffensiva ucraina nella regione di #Kharkiv, probabile frutto di un errore dell'intelligence russa, non cambia in mod… - SicilianoSum : RT @AleksL74: La controffensiva ucraina nella regione di #Kharkiv, probabile frutto di un errore dell'intelligence russa, non cambia in mod… -