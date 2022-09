Riaccendiamo i camini

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 settembre 2022) Il focolare: un tempo era il cuore della casa, il luogo magico della quotidiana riunione familiare. Lì, sulla fiamma del camino, si cuocevano le vivande nelle grandi pentole di rame appese alla catena nera di fuliggine. Lì si cercava il calore nelle serate invernali. Lì, intorno al fuoco, nonni, genitori e bambini si ritrovavano per raccontare e ascoltare storie di famiglia e di paese. Per tramandare tradizioni e leggende, mentre le palpebre sempre più pesanti calavano sugli occhi dei più piccini, ma anche degli adulti vinti dalla stanchezza del lavoro nei campi. Oggi il camino non è più presente in tutte le case. Difficile trovarlo negli appartamenti. Più facile incontrarlo nelle case di corte, nelle cascine di campagna o nelle villette abitate da una o due famiglie, anche se spesso è ridotto a semplice elemento di arredo, con alari, parascintille, attizzatoi e soffietto in bella ...