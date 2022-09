Napoli, turista arrivato in stazione spinto a terra e rapinato: “Sto qui da due ore, una vergogna” (Di martedì 13 settembre 2022) Ennesimo episodio di violenza ai danni dei turisti che, se confermato, getta ancora una volta discredito sulla città di Napoli. Un villeggiante, appena giunto in città alla stazione Garibaldi, con valigie al seguito, viene “accolto” da un malvivente che lo spinge a terra e lo deruba del portafoglio. “Sono a Napoli da due ore, è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 settembre 2022) Ennesimo episodio di violenza ai danni dei turisti che, se confermato, getta ancora una volta discredito sulla città di. Un villeggiante, appena giunto in città allaGaribaldi, con valigie al seguito, viene “accolto” da un malvivente che lo spinge ae lo deruba del portafoglio. “Sono ada due ore, è L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

