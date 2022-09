Manuel Bortuzzo critiche alla fidanzata Angelica Benevieri aveva pubblicato un video in cui ironizza sui disabili

paladino_clara : RT @MondoTV241: Manuel Bortuzzo, le scuse tardano ad arrivare, una associazione per disabili condanna il suo gesto #manuelbortuzzo #angelic… - zazoomblog : Manuel Bortuzzo i fatti sono contro di lui “Idea totalmente sbagliata”: arriva l’ammissione della colpa - #Manuel… - Sabri_Alfa : RT @Rosanna52702609: Comunque concludo questa brutta “pagina” del giorno dicendo che con l’ ennesimo gesto e solito menefreghismo verso chi… - infoitcultura : Angelica Benevieri, fidanzata di Manuel Bortuzzo, sul video in cui deride le persone disabili - infoitcultura : La fidanzata di Manuel Bortuzzo nella bufera: replica alle accuse -

Wanda Nara di nuovo incinta La curiosità dei follower di Instagram fa impazzire il gossip, la fidanzata Angelica e il video sui disabili: 'Ero piccolina... vi state facendo un'idea ...Angelica Benevieri , la nuova fidanzata di, sta facendo parlare molto di sé. E non positivamente. La ragazza è infatti tristemente nota per un video, pubblicato su Tik Tok , in cui fa l'imitazione di un disabile che risulta ...Lulù è solo un lontano ricordo: si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, ma tra la principessina e Manuel Bortuzzo la love story è già giunta al capolinea e lui sembra averla presto dime ...Angelica Benevieri in un vecchio video aveva deriso la disabilità: la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha detto di averlo girato anni fa e non lo rifarebbe. Angelica Benevieri, fidanzata di Manuel Bortuzz ...