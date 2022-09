Manchester United | occhi sullo svincolato Arias

sportbible : GOAL! MANCHESTER UNITED 0-1 ARSENAL (Martinelli) - theArcherQueen : RT @HugoFilmz28: Lionel Messi vs Manchester United (UCL Final 2011) - TinoZililo : @goal 2 Occasion Barcelona vs Manchester United (UCL Finals) - YunisAh16213276 : RT @HugoFilmz28: Lionel Messi vs Manchester United (UCL Final 2011) - emekos : RT @HugoFilmz28: Lionel Messi vs Manchester United (UCL Final 2011) -

Corriere dello Sport

242 milioni di euro per due anni. Eppure... c'è chi dice no! Nonostante la volontà di Cristiano Ronaldo fosse quella di lasciare ilnel corso dell'ultima sessione di mercato, il fenomeno portoghese avrebbe detto no ad una proposta faraonica arrivata per lui dall'Arabia Saudita. L'indiscrezione è arrivata dalla ...... 91 -City Lionel Messi, 91 - Paris Saint - Germain Mohamed Salah, 90 - Liverpool Virgil van Dijk, 90 - Liverpool Cristiano Ronaldo, 90 -Thibaut Courtois, 90 - Real ... "Manchester United, lo spogliatoio vota Rashford: con Ronaldo la squadra è sotto pressione" Il Manchester United ha preferito non affondare il colpo su Sergino Dest che quindi ha aperto al suo trasferimento al Milan. The Athletic ha fornito diversi retroscena sulle ultime ore di mercato di S ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...