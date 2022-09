L’inesistente modulo di iscrizione a scuola che discrimina i bambini No vax (Di martedì 13 settembre 2022) Circola online un documento per l’iscrizione degli studenti dove vengono fatte alcune richieste quali il sesso e lo stato di vaccinazione. Ciò che risulta strano, e che indigna gli utenti online, è la presenza dell’opzione «in via di definizione» per quanto riguarda la sessualità e l’iscrizione dello studente in una delle due classi disponibili, una dedicata esclusivamente ai vaccinati e l’altra ai No vax e stranieri. Si tratta di una bufala che circola da tempo, modificata in modo tale da non sembrare riconoscibile. Per chi ha fretta Il modulo che circola online e che viene ampiamente criticato è stato appositamente oscurato in modo tale da non rendere rintracciabile l’Istituto e il Comune di riferimento. Il modulo presenta lo stesso testo di una bufala diffusa nel 2021 da una pagina Facebook di un comune ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Circola online un documento per l’degli studenti dove vengono fatte alcune richieste quali il sesso e lo stato di vaccinazione. Ciò che risulta strano, e che indigna gli utenti online, è la presenza dell’opzione «in via di definizione» per quanto riguarda la sessualità e l’dello studente in una delle due classi disponibili, una dedicata esclusivamente ai vaccinati e l’altra ai No vax e stranieri. Si tratta di una bufala che circola da tempo, modificata in modo tale da non sembrare riconoscibile. Per chi ha fretta Ilche circola online e che viene ampiamente criticato è stato appositamente oscurato in modo tale da non rendere rintracciabile l’Istituto e il Comune di riferimento. Ilpresenta lo stesso testo di una bufala diffusa nel 2021 da una pagina Facebook di un comune ...

