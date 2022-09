Inside Out 2: un sequel rischioso? (Di martedì 13 settembre 2022) Durante il D23 Expo è stato annunciato ufficialmente Inside Out 2, un seguito dell'apprezzato film Pixar, ma ne avevamo veramente bisogno? Inside Out, pellicola d'animazione realizzata dai Pixar Animation Studios uscita nel 2015, è stata una piccola rivoluzione nella filmografia della company: è stato il primo progetto più complesso e stratificato a livello di contenuti e temi affrontati andando ad esplorare le parti più nascoste dell'essere umano, la sua personalità e il significato profondo dietro ogni azione meccanica del suo corpo. Ed il risultato, premiato agli Oscar, è stato ampiamente apprezzato da pubblico e critica, a riprova del fatto che questo viaggio nelle emozioni e sensazioni di una preadolescente ha fatto completamente c'entro. Detto questo, nel finale del titolo, è piazzato … Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022) Durante il D23 Expo è stato annunciato ufficialmenteOut 2, un seguito dell'apprezzato film Pixar, ma ne avevamo veramente bisogno?Out, pellicola d'animazione realizzata dai Pixar Animation Studios uscita nel 2015, è stata una piccola rivoluzione nella filmografia della company: è stato il primo progetto più complesso e stratificato a livello di contenuti e temi affrontati andando ad esplorare le parti più nascoste dell'essere umano, la sua personalità e il significato profondo dietro ogni azione meccanica del suo corpo. Ed il risultato, premiato agli Oscar, è stato ampiamente apprezzato da pubblico e critica, a riprova del fatto che questo viaggio nelle emozioni e sensazioni di una preadolescente ha fatto completamente c'entro. Detto questo, nel finale del titolo, è piazzato …

SPYit_official : In arrivo il sequel di Inside Out: ecco quando uscirà #cinema #insideout #cartoneanimato - LuciaGianquitto : @DamnedLigeia I film Pixar sono pesantemente introspettivi e nei film più recenti hanno anche inserito argomenti co… - The_Boss2882 : RT @gmolaschi: È prevista per l’estate 2024 l’uscita del sequel di #InsideOut - via ?@Variety? - infoitcultura : Disney, da 'La Sirenetta' a 'Inside Out 2' tutte le novità annunciate al D23 Expo - sehunlomlino : @neoszqne inside out, ha tutto il mio cuore -