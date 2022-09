Incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin il 15-16 settembre: “Al vertice di Samarcanda parleranno del conflitto in Ucraina” (Di martedì 13 settembre 2022) A due anni dalla sua ultima visita all’estero, Xi Jinping varca di nuovo i confini della Cina per partecipare al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai del 15-16 settembre a Samarcanda, in Uzbekistan. Occasione che diventa ancora più importante se si considera che il leader di Pechino incontrerà anche Vladimir Putin, a ormai sette mesi dal loro ultimo faccia a faccia all’inaugurazione delle Olimpiadi cinesi nel quale il presidente della Repubblica Popolare e il capo della Federazione russa rinnovarono la loro “amicizia senza limiti”. Pochi giorni dopo, il capo del Cremlino avrebbe ordinato l’invasione dell’Ucraina. A dare notizia ufficialmente del prossimo Incontro è stato il consigliere della presidenza russa, Yuri Ushakov, dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) A due anni dalla sua ultima visita all’estero, Xivarca di nuovo i confini della Cina per partecipare aldell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai del 15-16, in Uzbekistan. Occasione che diventa ancora più importante se si considera che il leader di Pechino incontrerà anche, a ormai sette mesi dal loro ultimo faccia a faccia all’inaugurazione delle Olimpiadi cinesi nel quale il presidente della Repubblica Popolare e il capo della Federazione russa rinnovarono la loro “amicizia senza limiti”. Pochi giorni dopo, il capo del Cremlino avrebbe ordinato l’invasione dell’. A dare notizia ufficialmente del prossimoè stato il consigliere della presidenza russa, Yuri Ushakov, dopo ...

