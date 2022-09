Emmy 2022: vincono «Succession» e «Ted Lasso», «White Lotus» è la miglior miniserie (Di martedì 13 settembre 2022) Gli Emmy Awards di Los Angeles premiano «Succession» di Hbo e «Ted Lasso» di Apple tv. Mentre «White Lotus» trionfa nelle miniserie. E «Squid Game» porta a casa il premio per il miglior attore drammatico. Lee Jung-jae è il primo a vincere dopo aver recitato in una lingua non inglese. Hwang Dong-hyuk vince l’Emmy per la regia dell’episodio «Red Light, Green Light». La serie di Netflix era arrivata in finale con 14 candidature: un record per una serie non in inglese. Successi anche per «Abbott Elementary», la serie di Abc su un gruppo di maestri in una scuola pubblica di Filadelfia: Quinta Brunson, la creatrice, ha vinto per la sceneggiatura (la seconda afroamericana dopo Lena Waithe nel 2017 per «Master of None»), mentre Sheryl Lee Ralph ha portato a ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) GliAwards di Los Angeles premiano «» di Hbo e «Ted» di Apple tv. Mentre «» trionfa nelle. E «Squid Game» porta a casa il premio per ilattore drammatico. Lee Jung-jae è il primo a vincere dopo aver recitato in una lingua non inglese. Hwang Dong-hyuk vince l’per la regia dell’episodio «Red Light, Green Light». La serie di Netflix era arrivata in finale con 14 candidature: un record per una serie non in inglese. Successi anche per «Abbott Elementary», la serie di Abc su un gruppo di maestri in una scuola pubblica di Filadelfia: Quinta Brunson, la creatrice, ha vinto per la sceneggiatura (la seconda afroamericana dopo Lena Waithe nel 2017 per «Master of None»), mentre Sheryl Lee Ralph ha portato a ...

team_world : È tutto pronto per la notte più importante della TV americana: ecco come seguire dall'Italia la diretta degli… - bbcswahili : Barack Obama ashinda tuzo la Emmy - nadjaszamo : RT @cstjamesgf: sofia vergara in emmy awards 2022. ?? - fisco24_info : Emmy: 'Succession' e 'Ted Lasso' le migliori serie dell'anno: White Lotus miglior miniserie, a Squid Game premi att… - Italian : Emmy: 'Succession' e 'Ted Lasso' le migliori serie dell'anno -