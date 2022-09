Come chiedere un prestito personale e a chi rivolgersi (Di martedì 13 settembre 2022) Un prestito personale si può chiedere a una banca o a una finanziaria; sono necessari alcuni documenti e una buona situazione creditizia Prestiti personali: a chi chiedere e Come fareUn prestito personale è un finanziamento con il quale è possibile ottenere da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo superiore ai 65.000 euro. Questo tipo di proposta viene fatta da banche e finanziarie e deve sottostare ad alcune specifiche regole, previste dalle vigenti leggi. Quello personale, inoltre, non è un prestito finalizzato, quindi si può usare il capitale ricevuto Come meglio si crede e gli interessi sono fissi. Cerchiamo di capire Come funziona e cosa è bene sapere in merito. Trovare un buon ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) Unsi puòa una banca o a una finanziaria; sono necessari alcuni documenti e una buona situazione creditizia Prestiti personali: a chifareUnè un finanziamento con il quale è possibile ottenere da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo superiore ai 65.000 euro. Questo tipo di proposta viene fatta da banche e finanziarie e deve sottostare ad alcune specifiche regole, previste dalle vigenti leggi. Quello, inoltre, non è unfinalizzato, quindi si può usare il capitale ricevutomeglio si crede e gli interessi sono fissi. Cerchiamo di capirefunziona e cosa è bene sapere in merito. Trovare un buon ...

maik89369417 : @AnnaAscani @EnricoLetta E per fortuna. Non devono sostenere il next generation EU. Chiedere soldi in prestito, com… - linofraschetti : RT @_alxbw_: #meloni fa paura, anche senza chiedere esplicitamente i pieni poteri come il baciasalami #pacchia #milano #duomo #UE #EUROPA #… - _oldboy0_ : @frenchigg @come_la_moto @Nicolametrano Ho avuto un'idea luminosa. Un dopobarba chiamato 'Aqua Vulva', per il MDF c… - Mari0Salern0 : @dariodivico Beh, chiedere come vincolo l'autonomia regionale ad un partito di destra (alleato) che si chiama 'Frat… - giorgiasckedit : RT @sottoona: ekim tu lo devi mandare a fanculo lo devi fare crepare, deve strisciare come un verme e chiedere perdono a vita #duybeni #ekk… -