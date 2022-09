Cessione Sampdoria | iniziativa dei tifosi vip | lettera ai compratori del club blucerchiato

clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, gli imprenditori con #Lanna: vogliamo controllare chi si farà avanti - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, la lettera dei vip: sostegno a Marco #Lanna, ma serve una svolta - SampNews24 : #Ansaldo: «Cessione #Sampdoria? Basta silenzio. Attenzione a chi si fa avanti» - SampNews24 : Cessione #Sampdoria: tifosi vip scrivono ai compratori. L’iniziativa - SampNews24 : Cessione #Sampdoria, #Tedeschi: «Lanna non basta» -

Samp News 24

Ritiratosi il fondo americano Cerberus, lache come noto è in vendita, protrebbe presto trovare nuovi investitori interessati all'acquisto. L'edizione odierna di Tuttosport spiega come ci sia un nuovo fondo interessato all'orrizonte: ...Commenta per primo All'interno dell'intricata vicenda della possibiledellacoesistono più fronti. Uno riguarda i gruppi americani, l'altro invece coinvolge la cordata composta dall'ex calciatore Ivano Bonetti insieme all'imprenditore cinematografico ... Cessione Sampdoria: tifosi vip scrivono ai compratori. L'iniziativa La lettera dei 35 imprenditori e tifosi della Sampdoria rappresenta la voglia di stare vicino al club e a Marco Lanna in vista della futura cessione ...Trentacinque tifosi (presunti) vip della Sampdoria hanno firmato una lettera per gli eventuali nuovi proprietari in vista della cessione del club: appoggio totale a Marco Lanna ...