AssassinsITA : Bagdad, IX secolo. Scopri l’avvincente storia di trasformazione di Basim, da ladro di strada in un esperto Maestro… - AssassinsITA : 15 anni di Assassin's Creed. Pronti per il futuro? #AC15 - CarmeloSamperi : Assassin’s Creed Mirage e il futuro della saga targata Ubisoft - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Assassin’s Creed Mirage e il futuro della saga targata Ubisoft. - LaStampa : Assassin’s Creed Mirage e il futuro della saga targata Ubisoft. -

Everyeye Videogiochi

... il nuovo progetto di EA e Koei Tecmo segue infatti solo di poche ore l'annuncio diRed , a sua volta già paragonato all'esclusiva PlayStation Ghost of Tsushima . Red è però soltanto ...Ultimamente abbiamo appreso numerose notizie sul futuro della serie, con Ubisoft che ha svelato i prossimi giochi in arrivo. Il primo titolo ad essere lanciato saràMirage che, come già detto in precedenza, rappresenterà un ritorno ... Assassin's Creed Mirage: chi è il protagonista e dove è ambientato