Allegri | «espressioni ingiuriose verso gli Ufficiali di gara» e «offese generiche verso la classe arbitrale»

Il Giudice Sportivo, nel comunicato relativo alla sesta giornata della Serie A, ha annunciato di aver squalificato per una giornata effettiva di gara l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri «per avere, al 50° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, abbandonando successivamente il recinto di giuoco dopo aver espresso offese generiche verso la classe arbitrale; infrazione quest'ultima rilevata dai collabora tori della Procura Federale». I fatti, ovviamente, sono accaduti a ridosso dell'annullamento poi contestatissimo del terzo gol della Juventus alla Salernitana, che avrebbe permesso alla squadra di Allegri di raggiungere una ...

