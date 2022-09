Ultime Notizie – Pnrr | Csel | “A Genova 53 mln fondo dl Aiuti opere Comuni | da scuola ad assetto idrogeologico”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Aandranno 53 milioni delstanziato dal dlper rafforzare gli interventi delda parte deicon popolazione superiore a 500mila abitanti e finanziare cosìpubbliche non rientrate nelle graduatorie del Piano nazionale di ripresa e resilienza ma ritenute strategiche per conseguirne gli obiettivi. Secondo un’elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), per Adnkronos, basata sui dati del Viminale, al capoluogo di regione ligure andrà una quota pari all’8% delle risorse previste. Quanto alledestinate ad essere realizzate nell’arco dei prossimi 4 anni, è ampio e variegato il parco progetti finanziato dal ministero dell’Interno nel genovese. Ingenti risorse saranno destinate al comparto. ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - sole24ore : ?? Ripristinata l’energia esterna, la centrale nucleare di #Zaporizhzhia chiude: - eziomauro : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie, Renzi a Meloni: 'Stai serena, ogni due anni faccio cadere un governo' -… - Marco_chp1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Secondo le autorità russe, nelle ultime 24 ore 'migliaia' di persone sono fuggite verso la regione russa di Bel… - Ossmeteobargone : RT @meteoredit: L'#estate del 2022 è stata la più calda in Europa da quando disponiamo di dati, quindi almeno dal 1850 ???. Le ultime estati… -

Il Sole 24 ORE

Carlo proclamato Re anche in Galles, Scozia e Irlanda del Nord ma da Antigua alla Giamaica il vecchio impero vacilla. Ali di folla si sono radunate lungo il percorso per rendere tributo alla sovrana ...L'SD ha aumentato il suo voto in ciascuna dellenove elezioni generali. I suoi leader ora chiedono una carica ministeriale, ma gli altri tre partiti del blocco hanno detto che non inviteranno ... Ucraina, ultime notizie: soldati ucraini al confine russo. Bombe di Mosca su infrastrutture civili (Teleborsa) - Landi Renzo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha chiuso ...Sono 18.512 gli studenti che inizieranno il nuovo anno scolastico nel territorio provinciale. 330 in meno rispetto allo scorso anno , dove si ...