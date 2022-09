Spazi verdi, parcheggi e una rotatoria: Sdf investe 25 milioni per riqualificare la Same (Di lunedì 12 settembre 2022) Treviglio. Un progetto di riqualificazione pensato per accrescere il benessere dei lavoratori e rivolto a migliorare la funzionalità e l’accessibilità alla Same di Treviglio, nonché la viabilità cittadina, valorizzando gli elementi urbanistici e paesaggistici già presenti nell’area con la creazione di nuovi Spazi verdi. È stata pubblicata in data odierna la delibera relativa alla convenzione siglata da SDF, multinazionale italiana tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta e motori diesel, e il Comune di Treviglio per l’avvio dei lavori di “Same Campus”. A cura dello Studio Valle Architetti Associati, il progetto prevede una pianificazione flessibile e progressiva con interventi che saranno realizzati a partire da novembre 2022, nel rispetto dell’operatività dello stabilimento, e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 settembre 2022) Treviglio. Un progetto di riqualificazione pensato per accrescere il benessere dei lavoratori e rivolto a migliorare la funzionalità e l’accessibilità alladi Treviglio, nonché la viabilità cittadina, valorizzando gli elementi urbanistici e paesaggistici già presenti nell’area con la creazione di nuovi. È stata pubblicata in data odierna la delibera relativa alla convenzione siglata da SDF, multinazionale italiana tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta e motori diesel, e il Comune di Treviglio per l’avvio dei lavori di “Campus”. A cura dello Studio Valle Architetti Associati, il progetto prevede una pianificazione flessibile e progressiva con interventi che saranno realizzati a partire da novembre 2022, nel rispetto dell’operatività dello stabilimento, e ...

