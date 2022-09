(Di lunedì 12 settembre 2022) Sostenerel'"lo abbiamo già fatto e continueremo a farlo. L'importante è che lail prima possibile e che la sanzioni non mettano in ginocchio le aziende e i ...

Agenzia askanews

Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, rispondendo - al termine dellì'incontro con la Cisl - ad una domanda sulla controffensiva ucraina in corso nel Donbass. 12 settembre 2022...sono le soluzioni che propone Impegno Civico A differenza del trio sfascia conti Meloni --... Se sosteniamo la crescita e affianchiamo le imprese in questa fase complicataanche l'... Salvini: sosterremo militarmente Ucraina, guerra finisca Roma, 12 set. (askanews) - Sostenere militarmente l'Ucraina 'lo abbiamo già fatto e continueremo a farlo. L'importante è che la guerra finisca ...Il cofondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto ha lanciato l’idea di un governo dei migliori. Secondo gli ultimi sondaggi pubblicabili la Lega è sempre sotto il M5s. E sarebbe per la prima volta s ...