Conduce e modera Claudia Fusani. Ospiti: Raffaella Paita (IV) e Francesco Bruzzone (Lega) Tema: Infrastrutture. Registrazione video del dibattito dal titolo "di Duels, il nuovo format digitale lanciato da Tiscali per il confronto in streaming tra i candidati dei diversi partiti alle elezioni politiche del 25 settembre 2022", registrato a Web ...con le risposte alle vostre domande sulla legge elettorale con cui voteremo il 25 settembre. Tra i temi trattati in questa uscita: il voto all'estero, il rapporto tra candidati ... Quarta puntata di Duels, il nuovo format digitale lanciato da Tiscali per il confronto in streaming tra i candidati dei diversi partiti alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (12.09.2022) Stasera in tv - lunedì 5 settembre 2022 - appuntamento su Rete4 con Quarta Repubblica (dalle ore 21,20), il talk di approfondimento ...“Quarta Repubblica”, il talkshow che Nicola Porro conduce ogni lunedì. Ospite l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti (candidato con Fratelli d’Italia).