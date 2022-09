“Non entro più”. GF Vip 7, l’attesa concorrente già confermata ora si ritira (Di lunedì 12 settembre 2022) Era tra i misteriosi futuri concorrenti del GF Vip 7 di Alfonso Signorini, attesa edizione che debutterà su Canale 5 il prossimo 19 settembre e che il conduttore televisivo nonché direttore del periodico Chi è riuscito a tenere segreta come mai, poi Patrizia Groppelli ha dovuto rinunciarvi. Oggi ha confessato il motivo, c’entra la salute. La compagna del giornalista, direttore di Libero ed opinionista Alessandro Sallusti si è trovata costretta a dover dire addio all’avventura all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. Quando tutto sembrava pronto, una preoccupante vicenda legata alla salute ha destabilizzato il quotidiano di Patrizia Groppelli, come ha svelato. GF Vip 7, perché Patrizia Groppelli non entra più Sul suo profilo Instagram, dove conta decine di migliaia di follower, ha parlato di una “estate complicata” per la sua famiglia e soprattutto per il padre ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 12 settembre 2022) Era tra i misteriosi futuri concorrenti del GF Vip 7 di Alfonso Signorini, attesa edizione che debutterà su Canale 5 il prossimo 19 settembre e che il conduttore televisivo nonché direttore del periodico Chi è riuscito a tenere segreta come mai, poi Patrizia Groppelli ha dovuto rinunciarvi. Oggi ha confessato il motivo, c’entra la salute. La compagna del giornalista, direttore di Libero ed opinionista Alessandro Sallusti si è trovata costretta a dover dire addio all’avventura all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. Quando tutto sembrava pronto, una preoccupante vicenda legata alla salute ha destabilizzato il quotidiano di Patrizia Groppelli, come ha svelato. GF Vip 7, perché Patrizia Groppelli non entra più Sul suo profilo Instagram, dove conta decine di migliaia di follower, ha parlato di una “estate complicata” per la sua famiglia e soprattutto per il padre ...

