La Regione Lazio rimborsa le famiglie per i libri di testo, Zingaretti: “La scuola è un diritto, non un lusso” (Di lunedì 12 settembre 2022) ROMA – “La Regione Lazio ha deciso di rimborsare le famiglie con redditi fino a 30.000 euro le spese per i libri di testo. Fino a 200 euro per le superiori e 150 per le medie. Lo facciamo perché il caro libri è un problema enorme, soprattutto in una fase di grande difficoltà per tantissime famiglie, tra caro bollette e infLazione. Il rischio è che a pagare la crisi più di tutti siano, ancora una volta, le ragazze e i ragazzi, perché le famiglie non ce la fanno a mantenerli agli studi. È quindi proprio qui, negli anni della scuola, che nascono gran parte delle disuguaglianze e delle ingiustizie che indeboliscono l’Italia”. Lo afferma il governatore del Lazio, Nicola ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 settembre 2022) ROMA – “Laha deciso dire lecon redditi fino a 30.000 euro le spese per idi. Fino a 200 euro per le superiori e 150 per le medie. Lo facciamo perché il caroè un problema enorme, soprattutto in una fase di grande difficoltà per tantissime, tra caro bollette e infne. Il rischio è che a pagare la crisi più di tutti siano, ancora una volta, le ragazze e i ragazzi, perché lenon ce la fanno a mantenerli agli studi. È quindi proprio qui, negli anni della, che nascono gran parte delle disuguaglianze e delle ingiustizie che indeboliscono l’Italia”. Lo afferma il governatore del, Nicola ...

