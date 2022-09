Kiev | riconquistati 20 insediamenti Mosca bombarda ma rimuove un altro generale

(Di lunedì 12 settembre 2022) - In alcune regioni gli ucraini parlano di un'autentica rotta delle truppe russe che apre ad una possibile svolta nel conflitto e alla possibilità di un negoziato. Non a caso Macron è tornato a ...

- In alcune regioni gli ucraini parlano di un'autentica rotta delle truppe russe che apre ad una possibile svolta nel conflitto e alla possibilità di un negoziato. Non a caso Macron è tornato a ...Ucraina,20 insediamenti in 24 ore Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime ...: Russia ha rimosso capo distretto militare occidentale Il comandante del Distretto militare ...Buongiorno, e bentornati su America-Cina dopo un weekend intenso, almeno sul fronte nordest dell’Ucraina: negli ultimi giorni i soldati di Kiev hanno ricacciato indietro l’invasore e raggiunto il conf ...L'Ucraina ha riconquistato circa 500 chilometri quadrati di territorio nella regione meridionale di Kherson che erano stati occupati dalle forze russe: lo ha affermato l'esercito di Kiev. (ANSA) ...