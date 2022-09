Karrion Kross: “La mia run da campione ad NXT mi ha preparato per un futuro regno da WWE Champion” (Di lunedì 12 settembre 2022) Karrion Kross è stato uno dei campioni più dominanti nella storia di NXT ed il suo impatto nel ‘fu’ Black & Gold Brand è stato forte e chiaro sin da subito, alla sua prima apparizione in un TakeOver si è imposto in modo netto su Tommaso Ciampa per poi vincere l’NXT Championship ai danni dell’allora campione Keith Lee. Kross ha dovuto rendere vacante il titolo a causa di un infortunio salvo poi riconquistarlo ad NXT Stand & Deliver contro Finn Balor e proprio in quel momento abbiamo assistito all’inizio di un regno caratterizzato da un dominio incontrastato. Karrion Kross è tornato a parlare di quel periodo definendolo come uno dei più fiorenti della sua carriera e si è detto grato dell’occasione avuta dato che quel regno ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 12 settembre 2022)è stato uno dei campioni più dominanti nella storia di NXT ed il suo impatto nel ‘fu’ Black & Gold Brand è stato forte e chiaro sin da subito, alla sua prima apparizione in un TakeOver si è imposto in modo netto su Tommaso Ciampa per poi vincere l’NXTship ai danni dell’alloraKeith Lee.ha dovuto rendere vacante il titolo a causa di un infortunio salvo poi riconquistarlo ad NXT Stand & Deliver contro Finn Balor e proprio in quel momento abbiamo assistito all’inizio di uncaratterizzato da un dominio incontrastato.è tornato a parlare di quel periodo definendolo come uno dei più fiorenti della sua carriera e si è detto grato dell’occasione avuta dato che quel...

Zona_Wrestling : Karrion Kross: 'La mia run da campione ad NXT mi ha preparato per un futuro regno da WWE Champion'… - SpazioWrestling : Karrion Kross: 'Ecco cosa non dimenticherò mai del mio percorso a NXT' #WWE #KarrionKross - TSOWrestling : Kross ha fatto la prima mossa a #SmackDown #TSOW // #TSOS - nuskita_love : Maldito Karrion Kross! #smackdown - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Karrion Kross ha disputato il suo primo match show blu! ?? Come sarà andato a finire? Scoprilo nell'episodio di #SmackDown c… -

Braun Strowman è tornato in WWE, seminato il caos a Raw Continua la lista dei grandi ritorni in WWE grazie a Triple H al comando. Dopo Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, gli Hit Row, Karrion Kross e Jonny Gargano, adesso è toccato a Braun Strowman. Il colosso del ring è tornato nella puntata di Raw di lunedì sera , interrompendo un match di coppia valido per decretare i nuovi ... Johnny Gargano è di nuovo in WWE: ritorno shock a Raw Prima Bayley, Dakota Kay e Iyo Sky, poi Karrion Kross, gli Hit Row e adesso Johnny Gargano. Durante la puntata di Monday Night Raw il nativo di Cleveland ha ringraziato i fan per il supporto ... The Shield Of Wrestling WWE: Solo Sikoa subito nel ME di SmackDown. Per Drew McIntyre niente vendetta, ma altri problemi A Clash at The Castle la Bloodline è diventata ancora più forte e temibile. Roman Reigns in Galles ha rischiato seriamente di perdere le sue cinture in favore di Drew McIntyre, ma l'intervento del cug ... WWE: Grandissimo angle in programma per il ritorno di una Top Star *RUMOR* Con Triple H al comando del team creativo, diverse Superstar hanno fatto il loro ritorno in WWE. Dopo i vari Karrion Kross, Scarlett, Dexter Lumis e Johnny Gargano, adesso anche Braun Strowman è pront ... Continua la lista dei grandi ritorni in WWE grazie a Triple H al comando. Dopo Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, gli Hit Row,e Jonny Gargano, adesso è toccato a Braun Strowman. Il colosso del ring è tornato nella puntata di Raw di lunedì sera , interrompendo un match di coppia valido per decretare i nuovi ...Prima Bayley, Dakota Kay e Iyo Sky, poi, gli Hit Row e adesso Johnny Gargano. Durante la puntata di Monday Night Raw il nativo di Cleveland ha ringraziato i fan per il supporto ... Karrion Kross ha attaccato Drew McIntyre a SmackDown A Clash at The Castle la Bloodline è diventata ancora più forte e temibile. Roman Reigns in Galles ha rischiato seriamente di perdere le sue cinture in favore di Drew McIntyre, ma l'intervento del cug ...Con Triple H al comando del team creativo, diverse Superstar hanno fatto il loro ritorno in WWE. Dopo i vari Karrion Kross, Scarlett, Dexter Lumis e Johnny Gargano, adesso anche Braun Strowman è pront ...