Juventus-Salernitana | avv Fimmanò | “Potrei dire che manca rigore su Piatek | ma non è nel nostro stile”

La sfida tra Juventus e Salernitana ha lasciato diversi strascichi e scatenato un'infinità di polemiche per quanto avvenuto nel finale, con i bianconeri che sarebbero stati danneggiati da un'errata decisione del Var. L'avvocato Francesco Fimmanò, legale della Salernitana, ha un pensiero diverso e lo ha espresso a Radio Punto Nuovo: "Rigiocare la partita? Il momento di nervosismo ci può stare, fa parte del gioco, ma non è nel nostro stile commentare la questione inerente al possibile fuorigioco Bonucci-Candreva. Io Potrei dire che a noi manca un rigore su Piatek in avvio di partita, ma mortificherei la bellezza di questo sport. Gli episodi fanno parte del mondo del calcio". "Bisogna accettare i ...

