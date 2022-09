Gratteri | “M5s doveva far cadere il governo Draghi quando si è iniziato a parlare dell’improcedibilità”

(Di lunedì 12 settembre 2022) “Il contrasto alle mafie non è sparito solo dall’agenda politica di questoma da un po’ di governi, sia di centrodestra che di centrosinistra“. E anche se Alfonso Bonafede, come ministro della Giustizia, “ci è stato vicino e ci ha aiutato”, i 5 stelle non possono dire di “non avere peccato, perché avrebbero dovuto fareilprima,si èa discutere“. Lo ha detto il procuratore capo di Catanzaro, Nicola, ospite a Roma della festa de il Fatto Quotidiano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

