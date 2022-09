**Elezioni: Letta, 'M5S? Strappo deciso da loro quando hanno fatto cadere Draghi'** (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Ci sono alcune città in cui governiamo con i 5 Stelle. Io penso che quello che hanno determinato con la caduta del governo Draghi è stato irresponsabile. L'attuale crescita dei 5 Stelle al Sud è interessante per noi perchè toglie voti alla destra. La separazione con i 5 Stelle l'hanno scelta loro facendo cadere il governo Draghi. E' stata una scelte sbagliata. Non si può far finta di niente". Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Ci sono alcune città in cui governiamo con i 5 Stelle. Io penso che quello chedeterminato con la caduta del governoè stato irresponsabile. L'attuale crescita dei 5 Stelle al Sud è interessante per noi perchè toglie voti alla destra. La separazione con i 5 Stelle l'sceltafacendoil governo. E' stata una scelte sbagliata. Non si può far finta di niente". Così Enricoal confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere.

