Elezioni, la corruzione è un tema scottante per gli italiani. Ma non per i partiti (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra le tante bizzarrie di questa anomala campagna elettorale semi-estiva colpisce la scomparsa della corruzione. Nel dibattito politico, nei commenti, nei tweet di candidati e leader non si colgono riferimenti significativi, spesso neppure un accenno, al problema delle persistenti sacche di malaffare nella politica e negli uffici pubblici, ai circuiti di criminalità dei "colletti bianchi" alimentati dai rubinetti dei generosi finanziamenti del Pnrr, al rischio di mazzette presenti e future (soprattutto di una "mazzetta nera", visto il tenore dei sondaggi). L'inconsistenza del tema della lotta alla corruzione affiora anche dai programmi elettorali – per quel che valgono, ossia pochissimo – che dovrebbero rappresentare agli occhi dei cittadini le direttrici auspicate delle promesse politiche di governo. Ammirevole la coerenza dei ...

