Duran Duran, in uscita un doppio Lp speciale di “Future Past” (Di lunedì 12 settembre 2022) LONDRA – Esce il 25 novembre “Future Past: The Complete Edition”, doppio Lp apribile dei Duran Duran con 15 tracce su vinile rosso e verde, più due art book. Il progetto comprenderà dunque l’intera sessione di “Future Past” in vinile, comprese le bonus track che erano nella versione deluxe in cd e la cover di “Five years” di David Bowie. contiene l’album di 12 tracce più 3 bonus track e la cover della band di “Five Years” di David Bowie. Il pacchetto apribile include anche 2 libretti d’arte 12×12 progettati dal direttore creativo a lungo termine della band. Disc 1: (RED) Side A: INVISIBLE ALL OF YOU GIVE IT ALL UP (feat. Tove Lo) ANNIVERSARY Side B: Future Past VELVET NEWTON BEAUTIFUL LIES TONIGHT ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 settembre 2022) LONDRA – Esce il 25 novembre “: The Complete Edition”,Lp apribile deicon 15 tracce su vinile rosso e verde, più due art book. Il progetto comprenderà dunque l’intera sessione di “” in vinile, comprese le bonus track che erano nella versione deluxe in cd e la cover di “Five years” di David Bowie. contiene l’album di 12 tracce più 3 bonus track e la cover della band di “Five Years” di David Bowie. Il pacchetto apribile include anche 2 libretti d’arte 12×12 progettati dal direttore creativo a lungo termine della band. Disc 1: (RED) Side A: INVISIBLE ALL OF YOU GIVE IT ALL UP (feat. Tove Lo) ANNIVERSARY Side B:VELVET NEWTON BEAUTIFUL LIES TONIGHT ...

