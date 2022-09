Crosetti: la Juve sembra senza progetto, senza giocatori di spessore e a volte anche senza allenatore (Di lunedì 12 settembre 2022) “A lungo più brutta della sua orrenda terza maglia rosa, fucsia e bluette, e non era facile, la Juventus sta continuando a scolorire”. Lo scrive Maurizio Crosetti su La Repubblica. La Juventus ha pareggiato con la Salernitana e si è vista annullare il gol di Milik per un fuorigioco di Bonucci su cui si sono scatenate le polemiche. Ne è conseguita una rissa. “Ma forse la gente è persino più scontenta di questa Juve che non dell’epilogo amaro. Perché di amarezza, per tutta la partita, ne aveva ingoiata a ettolitri”. Ora la squadra di Allegri ha all’attivo 4 pareggi in 6 partite. Non accadeva da 18 anni, scrive Crosetti, che i bianconeri chiudessero un primo tempo sotto di due gol. Ieri ci sono riusciti. “va sottolineato il grave imbarazzo di una squadra che appare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) “A lungo più brutta della sua orrenda terza maglia rosa, fucsia e bluette, e non era facile, lantus sta continuando a scolorire”. Lo scrive Mauriziosu La Repubblica. Lantus ha pareggiato con la Salernitana e si è vista annullare il gol di Milik per un fuorigioco di Bonucci su cui si sono scatenate le polemiche. Ne è conseguita una rissa. “Ma forse la gente è persino più scontenta di questache non dell’epilogo amaro. Perché di amarezza, per tutta la partita, ne aveva ingoiata a ettolitri”. Ora la squadra di Allegri ha all’attivo 4 pareggi in 6 partite. Non accadeva da 18 anni, scrive, che i bianconeri chiudessero un primo tempo sotto di due gol. Ieri ci sono riusciti. “va sottolineato il grave imbarazzo di una squadra che appare ...

