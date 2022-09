Choc ai Castelli | in preda ad alcol e droga picchia la compagna | “Ti ammazzo”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 settembre 2022) Ennesima vicenda di maltrattamenti in famiglia che stavolta arriva dai, precisamente dal Comune di Frascati. Qui un uomo di 38 anni è finito in arresto per averto in più di un’occasione la. A mettere fine all’incubo della donna è stata allora la Polizia che, eseguiti i dovuti accertamenti, ha provveduto a dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 38enne. Violenze in famiglia a Frascati L’uomo infatti è accusato di aver percosso, minacciato e ingiuriato la proprianel luglio scorso, quando, presentatosi a casa della donna, visibilmente alterato dall’assunzione di stupefacenti e, dopo averla afferrata per un braccio, le aveva impedito di uscire di casa. Subito dopo, l’aveva afferrata per il collo, sbattendola contro il ...