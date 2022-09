(Di domenica 11 settembre 2022) Le parole didopo la sconfitta di misura dell’Hellas: «Credo che stiamo crescendo e stiamo recuperando pezzi su pezzi» Al termine di Lazio-, Gabrieleha commentato ilemerso all’Olimpico. Le parole del tecnico degli scaligeri a DAZN. PAROLE– ««Ilma è ilquindi va accettato. Il rammarico c’è, bisogna essere più cattivi sotto porta e c’è da lavorare molto per essere più frizzanti. Lavoreremo in grande serenità. Credo che stiamo crescendo e stiamo recuperando pezzi su pezzi, le soluzioni cambiano e così potremo sfruttare l’imprevedibilità.insotto tutti gli aspetti, nonfelici delma ...

LALAZIOMIA : Lazio-Verona, Cioffi: “Risultato bugiardo ma va accettato” - AleCat_91 : LAZIO - VERONA 2-0: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - CalcioNews24 : Verona, Cioffi: «Siamo in crescita, risultato bugiardo» - DiMarzio : #SerieA | @HellasVeronaFC, le parole di #Cioffi dopo la sconfitta con la @OfficialSSLazio - pasqualinipatri : Lazio-Verona, Cioffi: “Risultato bugiardo ma va accettato” -

All.:6 : i suoi in campo sono ben piazzati e, pur soffrendo, non accusano eccessivamente la superiorità di gioco della Lazio. Alla fine però è la qualità a fare la differenza.Le contromosse di: fuori Lazovic e Lasagna per Hrustic e Kallon. Immobile ha l'occasione per ... Cancellieri calcia di destro, ancora il portiere deldice no e tiene in piedi i suoi. L'ex ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Lazio-Verona 2-0 Marcatori : 23' st Immobile, 50' st Luis Alberto. Lazio: Provedel 6; Lazzari 6.5 (31' st Hysaj sv), Patric 6, Casale 6, Marusic; Basic 6.5 ...